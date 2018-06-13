林為洲哽咽：大老關說 讓遵循制度的人被懲罰

林為洲情緒激動高聲地說，他會「堅持制度，義無反顧，為制度奮戰到底」。（記者方賓照攝）

2018-06-13 11:41

〔記者林良昇／台北報導〕年底縣市長大選，國民黨新竹縣長擬提名新竹縣副縣長楊文科，有意爭取提名的國民黨立委林為洲今在立院受訪時表示，他會堅持制度，義無反顧，為制度奮戰到底，他也批評他的競爭者沒有參選過，年近70，還曾因案被彈劾過提早退休，「黨中央這樣公平嗎？」

林為洲指出，黨中央公布初選制度是去年10月，那時他就相信制度去做，不找大老關說、不用連署說地方有多少人支持，因為制度裡面沒有這些項目，但現在既然因為大老關說改變遊戲規則，遵循制度的人反而被懲罰。

對於國民黨提名楊文科，林為洲今早接受媒體訪問時表示，國民黨新竹縣長初選過程的不公平是全民共識，他現在不是輸贏、選不選的問題，而是他要怎麼做，才能留下給台灣社會怎麼樣的訊息？要退縮還是被摸頭、去交換條件退選？面對不公不義的初選過程，輿論已經講得很清楚了，批判這麼嚴厲了，黨中央還是不改其志。

林為洲情緒激動高聲地說，他會「堅持制度，義無反顧，為制度奮戰到底」，他堅持制度，在8月27日中選會登記前，希望黨中央能夠回頭，走回制度的正軌，這對國民黨非常重要。

林為洲強調，全民都在看國民黨處理這次初選過程有沒有辦法符合公平正義的原則，國民黨要讓民眾信任、讓黨員信任，如果遊戲規則可以半途更改，國民黨如何讓人信任？如何讓黨員信任？

林為洲也說：「黨中央不做，我們自己做」，下禮拜他已經準備做第一次民調，委由公正媒體進行全民調，也會邀請其他立委辦公室助理、秘書們擔任監察員，全程錄影，讓大家了解什麼是全民調，他也歡迎媒體參與整個過程，如果他的民調支持度沒辦法贏對方超過誤差範圍，「我馬上退選，宣布全力支持黨徵召的人。」

林為洲指出，黨中央一直說不能按照制度走的原因是提了林為洲可能不會勝選等種種原因，但他要問黨中央，難道評估地方選情不是用民調評估嗎？如果依照民調，他還是最會勝選的人，那黨中央也可以回到這機制。

對於如果黨中央堅持提名楊文科，是否脫黨參選？林為洲說，他現在無法回答這問題，他希望制度的破壞能夠懸崖勒馬，這不是誰選不選的問題，是關係一個政黨能不能被黨員、民眾相信的問題，台灣社會需要國民黨作為反對黨，國民黨身負重任，不要因為一次新竹縣的縣長初選，毀掉了對黨員的誠信。

林為洲強調，他選過4次縣議員、2次立委，每一次都高票當選，在地方經營20年，如果他在地方人緣不好，如何當選？反而是他的競爭者沒有參選過，年紀將近70，曾經因案被彈劾提早退休，「黨中央這樣公平嗎？」