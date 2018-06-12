丁批內湖垃圾山是「城市恥辱」北市環保局：抹煞馬郝市府16年政績

2018-06-12 17:29

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中10日主張，當選後要將占地15公頃的內湖垃圾山完全移除，變成綠地或觀光藝文沙龍區，北市環保局發稿指不宜擾動，且耗資耗時也不符比例。丁守中今說不移除就是「城市的恥辱」，批環保局失職，只為討好台北市長柯文哲。環局再發稿反駁指，這是延續歷任市府政策，丁的說法是抹煞馬市府、郝市府16年政績，且僅就專業提出建言，可受公評。

環保局表示，內湖垃圾山清除工程開工後即已佈設污水管線收集垃圾山滲出水，排入衛生下水道，並未污染基隆河；而從基隆河在內湖垃圾山之上、下游水質監測結果顯示，下游水質均優於垃圾山上游水質，代表並無垃圾山滲出水污染基隆河的事實。

環保局表示，針對內湖垃圾山土地開發議題，自馬市府以來歷任市府均曾充分討論，考量象神颱風後行政院管制變更基隆河沿岸保護區及農業區都市計畫，故政策上均維持水岸復育綠地供市民休閒遊憩使用。

現如要將內湖復育園區內之垃圾層全部移除，預估將清除約250萬方垃圾層，至少耗資30億元以上及8年以上時間，並增加本市焚化廠垃圾焚化量，增加空氣污染，延宕內湖焚化廠除役時間；且依之前清除工程執行經驗，垃圾山篩分土石方難覓去處，另目前內湖復育園區沿岸1050公尺採生態堤防，若再清除垃圾山必須先行在沿岸新建水泥堤防，否則將造成基隆河水溢入市區危害市民生命財產。

環保局也說，從專業而言，已完成復育的垃圾填埋場，多不建議重新開挖擾動，釋出污染；且垃圾山已無污染基隆河水質問題，是否值得再耗鉅資、時間及付出大量環境與居民健康成本將填埋近50年垃圾全部清除，卻仍與現況相同作為「水岸綠地公園」，其利弊得失值得各界深思，環局從市政延續性及專業角度提出專業意見供各界參考，盼各界從專業角度討論。