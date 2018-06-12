侯友宜談人生至痛 女兒預產期與兒子忌日同天

2018-06-12 14:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天接受電台專訪，回憶起意外過世的兒子，侯友宜忍不住落淚，並拿出二女兒的彌月卡，上面寫著「人生無常，誰能掌握，得之是福，失復本然」，右上角則寫到「么兒驟然離去，小女期盼兒來」。侯友宜說：「那是我內心的一塊肉。」每當他不如意時，就會去看看兒子，痛苦就過去了。

侯友宜隨身攜帶二女兒的彌月卡，今天首度曝光，侯友宜表示，人生要有不變的隨緣，人生沒有什麼東西一定是得、一定是失，人生也沒有一定要這個東西、不要這個東西，要好好每天認真做事，對得起自己，希望今天比昨天好、明天比今天好，永遠打敗昨天的自己，這是他的人生態度。

侯友宜說，這張卡片是他的秘密，兒子是1992年5月15日離開，女兒在1993年5月14日出生，他說：「老天對我是非常厚道，我非常感恩，有多少人沒有這樣的福報，對我來講，人生就是隨緣自在。」

侯友宜接受專訪時表示，他兒子是1992年5月15日走的，他和太太一直希望把兒子生回來，沒想到女兒的預產期居然跟兒子的忌日是同一天，他說，「萬一真的在那天生怎辦，是要我那天哭，還是對下一個孩子說生日快樂？」後來夫妻倆決定提前剖腹生產。

侯友宜表示，那段時間所度過人生的至痛，不如意也就煙消雲散，他時常告訴自己，「沒有比這個還痛」，所以不要計較別人對他的看法及批判，人都要抱持感恩、惜福的心，希望大家緊緊結合在一起，如果有力量，為國家社會多做點事。

對於外界諸多質疑，侯友宜強調，內心坦蕩蕩，問心無愧最重要，更重要的是要能體諒對方，珍惜別人給的批評。