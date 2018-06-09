劉政鴻與徐耀昌同場相敬如「冰」 是否接受道歉這樣說…

劉政鴻（右二）、徐耀昌（左二）2人分坐場走道兩側。（記者彭健禮攝）

2018-06-09 16:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻因縣府財政結下心結；劉政鴻於徐耀昌獲國民黨徵召爭取連任之際，甚至放話不排除脫黨參選下屆縣長，逼得徐耀昌於縣黨部輔選會報中向他致歉，但此後劉政鴻未對外回應。後龍鎮公所今天舉辦西瓜節活動，除了邀徐耀昌，也不能少「在地的」劉政鴻，兩人同場碰面，相敬如「冰」；記者問劉政鴻是否接受徐耀昌的道歉？劉政鴻以「以後再說，今天是西瓜節啦！」一笑推之。

後龍鎮西瓜節今天在高鐵苗栗特定區的高鐵高架橋下登場，徐耀昌、立委陳超明服務處執行長邱俐俐、縣議員林寶珠、鄭秋風、李文斌、劉順松及後龍鎮代表會主席蔡易謀等多名鎮代及里長都出席。前任縣長劉政鴻是後龍鎮人，也獲公所邀為上賓，促成今天劉、徐2人同場。

不過，劉政鴻、徐耀昌分坐會場走道兩側，2人之間還隔著蔡易謀，並無互動，也沒有眼神交會，僅輪流上台致詞時，禮貌性地問候「劉前縣長」、「徐縣長」。2人移往「剖瓜」開幕儀式場地時，雖抬手互相邀請禮讓，但在「剖瓜」時，也不同桌。徐耀昌因為另要參加造橋鄉的南瓜節，才拍拍劉政鴻告知先行離席。劉也僅以「喔喔，知道」點頭回應，接著繼續切他的西瓜。

國民黨已徵召徐耀昌爭取連任，劉政鴻卻在上個月22日放話， 不排除參選下屆苗栗縣長，衝擊國民黨下屆苗栗縣長選情。

徐耀昌上個月25日在國民黨副主席兼秘書長曾永權、中常委林榮德及立委陳超明、徐志榮等人出席下，在縣黨部輔選會報中，向劉政鴻口頭致歉，並肯定劉過去對苗栗的建設貢獻，但因中央財劃法不公，才致使苗縣財政危機；徐耀昌並以「小老弟」的身分，請「老大哥」劉政鴻見諒。

進行「剖瓜」儀式前，劉政鴻（右）、徐耀昌（左）互相邀請。（記者彭健禮攝）