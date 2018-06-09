北農風波止不息 柯P：是不是我沒成熟技術處理

2018-06-09 12:08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧的適任性長期引發爭議後，不僅柯市府傳鬧內鬨，連民進黨都傳要讓吳下台。台北市長柯文哲今天忍不住說出「是不是我沒有很成熟的技術去處理這種局面？」，但他也埋怨「已經被搞掉一個總經理（指前總經理韓國瑜），現在這個（吳音寧）也被打的奄奄一息，台灣真的要這樣搞嗎？」

柯文哲上午出席公開活動期間受訪，立刻被媒體追問民進黨6月21日前要讓吳音寧下台的傳言。柯文哲強調，他是完全不知道這個消息， 但他看民進黨祕書長洪耀福有出來否認，接著碎嘴稱「要再問我，實在是...」。

對於民進黨台北市長參選人姚文智批柯兩面手法？柯文哲回應，北農事件也是給台灣社會一個反省，從之前韓國瑜事件到現在，老實講他都會覺得，是不是他沒有很成熟的技術去處理這種局面，當年要換韓時，民進黨說他勾結黑道，國民黨說他民進黨同路人，可是對他來說，事情能做好就好。

柯文哲接著說，他還是堅持北農要由專業經理人來處理，所以韓國瑜要換吳音寧時，因為他見過面、也看過資歷，知道吳是農陣出生，在品格、熱情沒問題，但老實說，台北政壇都是鯊魚，不管吳是小白兔還是農村野兔，問題是這邊都豺狼虎豹，所以他當時就問民進黨說，「耶，這危險，有辦法應付嗎？」但對方堅持要，就好吧。

柯文哲也說，他希望盡量讓局面穩定，所以主張公開透明，遇到問題不要說偏袒誰，就把證據拿出來，所以他後來跟副市長陳景峻講說，他兼任北農董事長，就去開臨時董事會，並在開會前讓監察人把東西都查完，然後公開，這樣不就能讓傳言都解決掉。

媒體追問，柯文哲昨臉書肯定吳音寧，是否在向民進黨輸誠？柯否認說，他從頭到尾態度都一樣，從不覺得吳音寧道德有問題還是做事能力不好，只是吳要應付台北這種互打的政壇滿吃力。

至於傳出陳景峻在市府內被罵失職？陳景峻也抱怨很多決策都跳過他。柯文哲並未明確否認，但他說，有時候他看媒體報導都很誇大，好像在寫連續劇本，這個團隊裡面有討論是很正常的事，但不必寫得好像8點檔一樣。

對於市府內鬨傳言。柯文哲強調，內鬨是隨時都有，「但也不要叫內鬨啦」，因為只有極權國家才會有一言堂，只要不是極權國家，大家都會表達意見，但這也還好，事務官就是該怎麼做，就秉持專業處理。

相關影音