散播倒香蕉鳳梨假照片 國民黨道歉卻惹怒網友

網路流傳倒蕉假照片，國民黨道歉遭批沒誠意又硬凹。（記者簡惠茹翻攝臉書）

2018-06-08 12:48

［記者簡惠茹／台北報導］網路上流傳香蕉和鳳梨被亂倒的假照片，國民黨南投縣黨部之前也在臉書上轉貼，雖然黨部今天在臉書上PO文道歉，可是內文遭網友痛批沒誠意，連道歉都不會。

今年香蕉、鳳梨盛產，價格下跌，網路上卻流傳假照片，出現鳳梨傾倒水面和卡車倒香蕉的假照片，農委會副主委陳吉仲昨天點名國民黨文青工作會及南投縣黨部就是散播謠言的元凶之一，要求兩單位出面道歉，否則將依法辦理。

兩單位接連在臉書PO文致歉，國民黨文青工作會日前已經登出更正道歉文，指出有錯馬上承認，謝謝各位的指證；國民黨南投縣黨部則在今天上午發文道歉，不過網友不領情，痛批連道歉都不會。

南投縣黨部臉書文中指出，誤植照片非常抱歉，但真實的狀況跟照片也差不了多少，鄭重呼籲農委會，要面對問題解決問題，幫蕉農脫離困境，而不是倒果為因，企圖用一張照片模糊焦點，達到政治鬥爭的目的。

此話一出遭網友痛批，連道歉都不會，造假也能硬凹成誤植，如果現在真實狀況跟照片差不多的話，那就請發真實照片；還有網友表示，拿出誠意公開道歉，心痛的是農民成為藍綠鬥中的弱勢，不該這樣對待弱勢者。