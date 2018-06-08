易思安：很快可以見到美印太司令部將領訪台

2018-06-08 10:11

〔駐美特派員曹郁芬／華府七日報導〕「2049計劃室」研究員易思安今天表示，針對解放軍近年在台海的軍事威嚇，美國政府的沈默令人不可思議，但以目前川普政府內的官員陣容，美台關係可以審慎樂觀，他相信很快就會見到印太司令部的將領們到台灣訪問。

華府智庫「哈德遜中心」今天舉辦美國應如何支持台灣的座談會，易思安、「哈德遜中心」資深研究員赫爾曼以及「新美國安全中心」資深主任克羅寧應邀出席，並由該中心主任克羅波西主持。

易思安說，川普政府上台至今具體的對台支持表現在去年的軍售，以及今年四月解除美商出口執照的限制以協助台灣製造潛艦，但國防部長馬提斯連續2年在香格里拉會議發言挺台灣，國會連續2年在國防授權法案中支持台灣參與環太軍演，紅旗軍演，並通過了台灣旅行法，美國最近還可能派軍艦經過台海並公佈資訊，美國在台灣政策上拿到了及格分數。

赫爾曼則表示，台灣在第一島鏈佔據關鍵位置，美國應該強化與台灣的合作，讓印太司令部將領訪台；同時，美國應該把台灣帶進美國印太戰略中，除了雙邊合作，也讓台灣有參與多邊合作的機會。在南海問題上，美國應執行多國部隊的航行自由與無害通過演習，相信台灣、日本與澳洲會歡迎美國擔起領導責任。

剛從台灣訪問歸來的克羅寧說，川普政府第一年是希望在有新動力的情況下維持現狀，而不是撕毀一個中國政策。中國對台灣進行的最大施壓政策迄今是成功的，美國有道德與法律上的責任幫助台灣，但如何協助台灣需要美國思考清楚，因為台灣也不希望給予中國一個攻擊台灣的藉口。

克羅寧指出，他走訪澳洲、印度、馬來西亞和菲律賓，發現很多國家都願意幫助台灣，但沒有美國的領導，他們不會站出來，正如台灣總統蔡英文告訴他的，台灣需要一個說話大聲的朋友。

不過克羅寧表示，他很擔心台灣人才流失的問題，蔡政府應該更積極讓台灣年輕人看到美台與日台合作給他們帶來的機會，美國也應全力支持蔡英文的南向政策。當然美國的出現對強化台灣信心很重要，像B52轟炸機飛過台海就是一個例子。