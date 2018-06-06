史料為證！救國團辦青年戰訓活動 國民黨竟負責寫檢討報告

2018-06-06 21:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查救國團是否為國民黨的附隨組織，近日再度找到有力證據，根據國民黨黨史資料顯示，救國團辦完暑期青年戰鬥訓練工作後，國民黨中央第五組會擬具檢討報告，且救國團核定參加人選時，必須與黨部聯繫。

黨產會調查發現，1955年2月11日，國民黨秘書長張厲生將國民黨黨中常會談話會、第170第次會議紀錄，呈報給總統府的資料中，透露出救國團與黨中央之間的附隨關係。

會議紀錄描述，「查中國青年反共救國團主辦之43年度暑期青年戰鬥訓練工作，已於去年8月底辦理完竣，茲依第103次工作會議決定，擬具檢討報告一份報請鑒核。」

黨產會委員指出，該報告要點可分成「實施績效、如何發揮效能」兩大部分。在實施績效上，提及「每種訓練都有實施愛國教育的規劃，俾達成知識與戰鬥結合，思想與行動一致的要求。」

「全部戰鬥訓練項目，均係直接或間接與軍事上之戰鬥技能，對冒險精神之培育、守法守紀習慣之養成，均有進步。且因計畫周密、照顧周到，深獲社會人士讚譽，至農村服務更可明瞭農民需要及農村問題之所在，藉可啟迪本黨今後對農村工作之加強。」

其次，「為發揮更高效能，今後應進一步設法使之與課室內的教育連貫，俾課室與野外一致，學生與先生結合，並為普及計。」

「應指定幾項容易舉辦的項目，交由各縣市團隊運用地方的財力、物力、人力分別實施，而救國團於核定參加人選時，應與黨部取得密切聯繫，對參加之青年黨員，應組織臨時黨團，使在訓練時發揮示範作用，訓練後發生組織效果。」