派政風查北農 農委會：北市府可思考有無符合公司治理

2018-06-06 15:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕北農總經理吳音寧上任後一路挨批，台北市長柯文哲昨只是官派北農監察人與市府政風處赴北農查帳。吳昔日農運夥伴、農委會副主委陳吉仲今暗批柯市府表示，北農是一間公司，監察人本來就應該扮演監察人的角色，但市政府會同政風與其他單位配合監察人去，有無符合公司治理，「台北市政府可能可以自己去思考看看。」

民進黨中常會今邀請陳吉仲專案報告，會前接受媒體訪問。陳吉仲表示，北農是一間公司，有3個監察人，農委會、台北市政府、民間團體各一，監察人本來就應該扮演監察人的角色。

陳吉仲接著話峰一轉表示，但市政府會同政風與其他單位配合監察人去，有無符合公司治理，台北市政府可能可以自己去思考看看。

陳吉仲建議吳音寧 公布業務費用

陳吉仲說，會建議吳音寧把其任內的業務費用，跟前幾任總經理、例如韓國瑜的業務費用攤開來，讓社會來公評，最直接最透明；他也強調，農委會認為吳音寧總經理任內做的績效、改革，絕對比前任韓國瑜總經理還要好，據理舉例績效比他好，業務費用用得比他少，人事制度現在全面改為招考，而不是自己決定。

陳吉仲強調，吳的人事是一年前農委會和市政府的「共識」，吳音寧任內一年多，果菜市場批發價格都比韓國瑜任內還高，除了所謂的寒害和颱風之外，種種專業比較，吳音寧做得絕對有達到農委會的要求，吳只是在應付外界質疑的反應比較慢，這個部分她有很大的精進空間。