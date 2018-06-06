查吳音寧與綠營切割？ 柯P：別忘了前任是韓國瑜

2018-06-06 11:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府昨派人突襲檢查台北農產運銷公司，今天上午市長柯文哲強調自己保持公正態度，已交代這一兩天就要把查到的相關資料整理出來，完整公布。對於此舉是否代表和綠營切割？柯則笑稱，別忘了吳音寧之前是國民黨籍的韓國瑜，不曉得會查出什麼東西。

柯文哲上午出席台北市傳統市場節活動後受訪，針對昨天派人檢查北農帳戶一事，他解釋「也不是派人啦」，因為上禮拜有國民黨市議員在問，他想說這還不簡單，反正他的態度就是公開透明，既然有監察人在裡面，就叫監察人去把資料查一查，這一兩天趕快整理出來，完整公布就好。

柯表示，他還沒有收到相關報告，不過有交代整理資料快一點。至於是否有查到洋酒或是發現明細不清，甚至有傳言發現3筆流入溪州鄉公所的款項，柯僅重申自己不曉得查到什麼內容，既然大家關心，監察人也去查了，現在就等完整報告，有交代資料整理得快一點。

媒體又問是否因不信任吳音寧才有此動作，代表跟綠營切割嗎？柯文哲說，不是不信任啦，這已變成藍綠的角力場，他只是保持公正態度，「你不要忘記，前面是韓國瑜」，不曉得會查出什麼東西。

外界有聲音指柯聯合藍營霸凌吳音寧，柯對此喊冤「拜託，正確講法是藍綠都在霸凌我，這比較接近事實！」

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