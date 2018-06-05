勸留呂秀蓮 綠營大老：不必了吧！

前副總統呂秀蓮5日接受電台節目主持人黃光芹專訪，暢談近日「脫黨」民進黨的心路歷程。（記者羅沛德攝）

2018-06-05 14:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統呂秀蓮喊要脫黨，前民進黨立委、綠營大老林濁水於臉書表示，呂秀蓮都回「相見不如不見」了，總統還在求拜會，「淪落到這地步，不必了吧，民進黨！」。

呂秀蓮日前與民進黨立委姚文智競爭黨內提名台北市長，民進黨最後徵召姚文智。呂秀蓮爭取黨內台北市長提名失利後，便喊話要跟民進黨說Bye Bye，這幾天則是持續上媒體說，不忍心看到台灣在民進黨執政下淪亡，若真是如此，「我要切腹自殺！」

林濁水則是在臉書上表示，黨的上層把蔡英文拜會留人當天大地大的事辦，但聽夠了呂怪言怪語後，看過了怪行怪動作後，黨基層的反應卻是「呂秀蓮退黨？跟我有什麼關係！」上層看事、做事還是接一接基層的地氣比較好。

林濁水認為，呂秀蓮都回「相見不如不見」了，但是總統還在求拜會，民進黨還在「上下全力挽留」向她乞求「希望再給民進黨一次機會」，淪落到這地步，不必了吧，民進黨！

對於有網友認為，沒慰留，問題可能會沒完沒了。林濁水則回應「恐怕相反」，他認為，每理會呂秀蓮一次，就奉送一個譲她借題發揮的題材，這才會真的沒完沒了。