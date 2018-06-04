務實深化創新合作 歐盟官員率百人代表團訪台

「歐盟創新週-2018臺歐盟循環經濟國際研討會」4日舉行開幕式，邀請經濟部長沈榮津（前左）、歐盟成長總署副總署長佩爾托邁基（Antti Peltomäki）（前左3）、行政院副院長施俊吉（前左4）、環保署長李應元（前右）出席。（記者黃耀徵攝）

2018-06-04 11:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕「歐盟創新週」今天盛大開幕，歐盟執委會成長總署（DG GROW）副總署長佩爾托邁基（Antti Peltomäki），今率領歐盟代表團出席開幕式及其活動。佩爾托邁基致詞時強調台歐在穩健貿易關係上，能夠務實深化創新合作；行政院副院長施俊吉則表示盼望台歐能儘快啟動雙邊投資協定（BIA）談判，為台歐企業提供保障。

「2018 歐盟創新週」活動今開幕，佩爾托邁基率領來自歐盟16個會員國以及18個產業聚落的代表及官員訪台參與活動，訪團成員合計超過100人，是歐盟執委會有史以來所組成規模最大的台灣訪問團。台灣方面亦有行政院、經濟部正副首長、國貿局、環保署正副首長、外貿協會及產業代表參與活動。

佩爾托邁基於開幕式時致詞說，這是他第2次來台，上次也是參加2016年的歐盟創新週活動，當時成果非常好，因此去年在比利時布魯塞爾舉辦，今年則再次由台灣與歐盟在台北辦理。佩爾托邁基說，據了解有多達2千人參加活動，大部份是台灣人，也有100多位歐洲產業聚落代表參與。

佩爾托邁基表示，台灣以非常務實的方式不斷地發展，而歐洲很高興與台灣有共同目標與看法，與經濟部、環保署通力合作，共同了解台歐的強項與未來展望。佩爾托邁基強調，「重點在創新與永續性」，同時也要了解，台灣和歐洲大部份企業都是中小型企業，因此需要盡量把焦點擺在務實的主題上，讓中小企業能夠有更多機會成長。

佩爾托邁基進一步指出， 台灣和歐盟有穩健貿易關係，貿易額超過500億歐元，過去1年繼續成長10%；歐洲有非常多私人企業是台灣最主要的投資來源，因此歐盟也邀請台灣企業探索歐洲市場機會，透過全球化價值鏈，可營造非常好的互惠共贏關係。

行政院副院長施俊吉致詞時則再次提及台歐雙方合作密切，未來預計會有更多投資，期盼儘早啟動BIA談判，為台歐企業提供更多保障。施俊吉說，政府推動創新產業，強化國際鏈結是其中重要元素，能夠注入成長動能。而台歐在ICT、機械、再生能源和醫療生技產業等領域，都在全球佔有關鍵地位，是彼此推動創新的重要夥伴。

經濟部長沈榮津則說，歐洲是創新科技和永續概念的領先者，台灣則擅於生產製造，雙方是合作的最佳夥伴。「歐盟創新週」搭起合作橋樑，能促成雙方更密切的夥伴關係，開拓互惠雙贏的合作機會。沈榮津也提到多個台歐合作成功案例，包括歐商投資台灣作為離岸風電產業技術的亞洲基地、台灣GOGORO與德商Bosch合作拓展歐洲電動機車共享服務以及工研院和默克集團啟動研發合作等。

環保署長李應元致詞時熱情歡迎在座共襄盛舉的多名歐盟會員國國家代表，並強調環保和經濟一般會被認為是競爭關係，但在循環經濟議題能夠好好合作，推動永續發展。李應元也特別分享台灣推動限塑與禁塑的進度，以及在營建廢棄物與電子廢棄物等循環再利用的創意。李應元說，台灣希望和世界同步，正如蔡總統所說，「我們台灣在永續經營地球以及對抗氣候變遷方面，絕對不會缺席！」