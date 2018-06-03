中國崛起改變世界秩序 學者籲禮儀之治

2018-06-03 22:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國可能在一、二十年內成為世界最大的經濟體，伴隨日益增大的政經影響力，中國將能建立以其為領導地位的世界秩序，衝擊目前以美國單一霸權為主的國際關係體系。北京清華大學政治與公共行政學教授貝淡寧（DanielA.Bell）今天指出，成為大國代表負起更多責任，中國若能對他國「以禮相待」，獲得更多鄰國信任，與他國關係才能從相對脆弱的經濟連結，變成強大而互惠的關係。

長風基金會舉辦為期兩天的「從西方中心到後西方世界：探索21世紀新興全球秩序」研討會，探討中國崛起將如何改變自冷戰後以美國為主導地位的世界秩序，邀請多名國際政治學、經濟學與歷史學學者與會討論。

出身加拿大的學者貝淡寧在會中指出，中國極可能在數十年內成為全世界最大的經濟實體，一方面中國不可能恢復朝貢體系，但伴隨著中國國際影響力增加，以美國為首的全球秩序與以中國崛起領導的東亞區域秩序，彼此將產生系統上的扞格，意即美國在東亞的軍事力量是中國在東亞建立「天下」體系的主要障礙。

但貝淡寧接著說，情勢可能改變，因北韓作為東亞最大的軍事威脅，可能在幾十年內實現朝鮮半島統一，就這點來看，美國在東亞的插足理由便顯得薄弱。貝淡寧說，簡而言之，維繫全球和平的道路可能仰賴一個雙極霸權的國際社會，中美承認對方在其區域的領導地位，並且合作解決全球性的問題。

另外如歐盟和俄國，應能認知到他們不可能在世界舞台上取得如同美國和中國的地位，最後可能存在的挑戰便是印度。對於中印關係，貝淡寧說，邊界相鄰使得彼此自然對立，但兩個國家也都是冷戰時不選邊的國家，不過而今中印是彼此的最大貿易夥伴，已存在脆弱的連結。如從雙方自古有文明交流等共通點來看，懂得自制、尊重的話，或許可以建立強大的互惠關係。

貝淡寧也說，中國既然成為大國，就有照顧小國利益的責任。他舉中國儒家思想家荀子「禮儀之治」為例說明，有權者應照顧弱勢，呼籲中國負起更多責任，並對他國「以禮相待」，才能獲得更多鄰國信任，與他國關係方能從脆弱的經濟連結變成強大而互惠的關係。