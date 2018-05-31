「政黨法」讓婦聯會敲喪鐘！明年底未轉成政黨將解散

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織並凍結財產，「政黨法」也設下政治團體存續年限，目前婦聯會已有10名員工申請退休。圖為婦聯會美齡樓。（記者陳鈺馥攝）

2018-05-31 08:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨的附隨組織，並凍結名下385億元資產，去年修正通過「政黨法」亦規定，政治團體應於二年內修改章程轉換成政黨，屆期未轉換，則廢止立案許可；據了解，若婦聯會未於2019年12月7日前轉成政黨，依法必須解散關門。

內政部官員指出，「政黨法」修正後，以後只有政黨、沒有政治團體，所有政治團體未來不是轉成政黨，不然就是解散兩條路擇一，登記為政治團體的婦聯會也包含在內。

另一方面，黨產會現正持續調查婦聯會勞軍捐，待勞軍捐數額及釐清不當黨產後，下一階段將召開聽證會，將全部財產收歸國有。

黨產會准10員工2719萬退休金

由於婦聯會目前財產被凍結，凡事須向黨產會申請核准，加上「政黨法」設下政治團體存續年限，關門之日開始倒數，目前婦聯會已有10名員工申請退休。

據了解，婦聯會已向黨產會申請一筆「10人勞工退休金」經費，共計2719萬6408元；為保障勞工權益，黨產會在本週委員會議上，已同意許可。

黨產會調查發現，婦聯會10位申請退休的員工，係適用勞退舊制，退休金須由婦聯會給付，因婦聯會財產被凍結，故需向黨產會申請動支。至於年資較淺或新進的婦聯會員工，為新舊制或新制皆有。

此外，婦聯會不服附隨組織行政處分，正與黨產會進行官司訴訟，本次也向黨產會申請動支今年1月至3月委任律師費用，2筆共111萬9240元。

以及因年度結算申報財產後，應繳納國庫的1437萬9324元稅額。對此，黨產會予以許可，讓婦聯會有錢請律師打官司和繳稅。

至於婦聯會另外一筆申請動支的經費，欲用來「預付」給顧問律師的酬金，黨產會在本週會議上否決不同意；官員指出，婦聯會去找了博譽律師事務所，雙方所定合約是採「預付」，相關服務都沒有發生就來向黨產會要錢，這部分尚有疑慮。

另外，婦聯會一筆73萬元費用，黨產會也不同意申請動支。對此，黨產會委員表示，相關印書費用太貴，不合理不予以同意。