潛艦國造 最快年底200名潛艦工程師來台

2018-05-28 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕外傳近日台灣國際造船公司在5月10日透過台美國防產業論壇與美商洛克希德馬丁公司潛艦部門接觸後，也陸續與美國、歐洲等生產潛艦系統與相關設備的供應商洽談，目前已選定兩家供應商協助參與台灣「自製防禦性潛艦（indigenous defense Submarine，潛艦國造，簡稱為IDS）」計畫；若計畫順利通過美國政府核准，美國國防供應商最快在年底將有200名以上潛艦工程師來台工作。

根據《上報》報導，隨著美國眾議院在26日通過「2019年國防授權法案」，要求美國政府須提出具體建議強化台美雙邊合作，以及加強台灣的自我防衛能力，並支持美國對我國軍售及轉移軍備等；美方也以放行廠商參與台灣「自製防禦性潛艦（IDS）」。

目前台船進行的「潛艦國造委託規劃設計案」，在2019年3月前要完成從初步設計轉換成技術文件與工程要求，目前這個階段性任務在委託的歐洲廠商協助下，已大致上完成；接下來的細部設計圖涉及載台與戰鬥系統兩大部分，這兩部分需借助有經驗且專業的團隊來分別執行，但也不能個別設計；而台船選定的兩個美國廠商原本就是合作團隊，希望借重這兩個團隊，在2020年前順利完成IDS的設計標案。

建造潛艦的配套措施隨著美方的進度而積極展開，首艘原型艦規劃需耗時5年製造，故所有的廠區設備與機具需在2020年完成潛艦設計藍圖同時到位，台船已規劃在2019年9月動土興建製造潛艦的船塢廠區。

而首艘原型艦預算包含製造的工作機具與設備，台船初步評估需新台幣500億元，正與國防部商議中；規劃在2024年首艘原型艦下水測試，在1年的作戰測試後於2025年正式成軍。

日前台船與美國潛艇設計團隊所簽署的合作協定，已透過美商向美國當局提出進行審查，順利的話潛艦設計團隊的工程師最快年底就可來台參與IDS。