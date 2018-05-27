兩邊都討好？蘇貞昌前腳走 秒掛「侯友宜後援會」布條

蘇貞昌趕往下一個行程後，主辦單位先是換上「彰化同鄉會第五屆二次會員大會」，接著又馬上換成「侯友宜新北市蘆洲區彰化同鄉會後援會」紅布條。（記者陳心瑜攝）

2018-05-27 21:00

〔記者陳心瑜／新北報導〕同鄉會已成為藍、綠新北市長參選人重要戰場，蘇貞昌和侯友宜今天晚上也一前一後出席蘆洲區彰化同鄉會第五屆二次會員大會。先到場的蘇貞昌前腳剛走，主辦單位就換下「歡迎前行政院長蘇貞昌」紅布條，馬上換上「侯友宜新北市蘆洲區彰化同鄉會後援會」紅布條；侯友宜致詞時，全場更大喊凍蒜，氣氛熱烈。

新北市以雲林、嘉義、彰化同鄉會人數最多且組織完整，新北市彰化同鄉會總會長洪松廷宣稱，居住在新北市的彰化鄉親有90萬人，至少70萬人有投票權，勢力龐大。

蘇貞昌今天晚上六時到場，指當年擔任台北縣長時不僅妥善規劃二重疏洪道，也提醒中央要提早施作蘆洲的捷運，而新北市彰化同鄉會幹部也跟著蘇貞昌大喊凍蒜。

不過，蘇貞昌趕往下一個行程後，主辦單位先是換上「彰化同鄉會第五屆二次會員大會」，接著又換上「侯友宜新北市蘆洲區彰化同鄉會後援會」紅布條，後援會副會長、彰化同鄉會常務監事謝財榮更致詞力挺侯友宜，「請鄉親們一人拉為侯友宜十票」。

侯友宜表示，自己從一個市場囝仔當到警政署長、副市長，已經完成人生的夢想，接下來希望台灣能夠不分黨派的團結向前。而自己身為鄉下小孩，對於鄉親滿滿的支持，相當感動，一定會好好回報這份恩情。