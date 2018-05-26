馬英九8年都做不到！ 學者曝蔡英文外交有這7大突破

總統蔡英文。圖為蔡英文24日晚間針對布吉納法索與我斷交一事發表談話，強調將更加堅定決心，繼續走向世界。（資料照）

2018-05-26 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國干涉和金援利誘下，布吉納法索前天（24日）宣布與台灣斷交，身為在野黨的國民黨卻批政府沒處理好兩岸關係、不承認「九二共識」，才造成中國搶我邦交國。對此，台師大政研所教授范世平透露，蔡英文上任2年在外交上做了7件事，是連前總統馬英九都做不到的！

范世平昨（25日）在三立節目《鄭．知道了》表示，蔡英文這2年在外交上的突破分別有：日本把駐台單位名稱從「交流協會」改為「日本台灣交流協會」；日本首相安倍晉三在0206花蓮地震親寫「台灣加油」（日本首相首次對台地震這樣表態）；美國通過《台灣旅行法》；美國為提升台美軍事交流、軍艦互訪，通過《國防授權法》。

還有美國派出掌管政治的副助理國務卿來台灣訪問；美國願意幫助我國打造潛水艇，是故總統蔣介石之後，歷任總統想做都做不到的事；以及1979年台美斷交後，台灣總統和美國總統通電話（蔡英文和川普通電話）等7件事。

范世平直言，上述7件外交突破與創新，都是馬英九當總統8年做不到的事。范世平認為，過去小英不想激怒中國、想釋善意，才沒有提起這些事情，但今非昔比，現在已經看不到中國對台灣的善意，所以他呼籲政府從現在起，每天都要把這7件外交成果拿出來給國人看，「把自己的優點、成績單給大方展現出來」。