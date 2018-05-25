國民黨基隆市議員公告提名名單 5月30日起里長辦理領表登記

國民黨基隆市黨部公告19名市議員提名名單及里長提名登記作業相關事項，眾人強調要團結一心，讓藍天再現。（國民黨基隆市黨部提供）

2018-05-25 13:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天公告19名市議員提名名單及里長提名登記作業相關事項，里長領表時間為5月30日起至6月1日止，登記時間為6月4日起至6月6日止，每天上午10時至下午4時，到基隆市黨部依各選區隸屬的區黨部辦理領表及登記。

19名獲國民黨提名市議員，分別為仁愛區張芳麗、莊榮欽、曾紀嚴，中正區呂美玲、藍敏煌、張淵翔，信義區何淑萍、韓世昱、江鑒育，中山區宋瑋莉、莊敬聖，安樂區鄭愷玲、秦鉦、俞叁發、林沛祥，七堵區蔡旺璉，暖暖區連恩典、余冠龍及蔡長宏。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢、黃國基黨部主委鄭鐳、議長宋瑋莉、市長參選人謝立功及多數市議員參選人今天齊聚一堂，強調要凝聚團體力量，一定能夠重返執政讓藍天再現。

基隆市黨部表示，此次里長公告依據國民黨中央相關選舉提名辦法及作業規定辦理，在登記資格方面，除了符合公職人員選舉罷免法規定，不得有國民黨提名辦法第九條違反組織犯罪防制條例等犯罪行為，並經法院第一審判決有罪者所規定情事，同時入黨或回復黨籍滿4個月，具有黨權者。已申請提名登記之黨員，因故不參選，應於提名公布前，以書面向原受理登記黨部撤回登記。