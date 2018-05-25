劉政鴻不排除參選苗縣長 徐耀昌道歉：請老大哥見諒

縣長徐耀昌（左三）於今天上午在縣黨部輔選會報中，向前縣長劉政鴻口頭致歉，以「小老弟」的身分，請「老大哥」劉政鴻見諒。（記者彭健禮攝）

2018-05-25 11:26

曾永權等人陪同 徐耀昌口頭致歉

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣前縣長劉政鴻日前放話不排除參選下屆苗栗縣長，衝擊國民黨下屆苗栗縣長選情。縣長徐耀昌在國民黨副主席兼秘書長曾永權、中常委林榮德及立委陳超明、徐志榮等人出席下，於今天上午在縣黨部輔選會報中，向前縣長劉政鴻口頭致歉，並肯定劉過去對苗栗的建設貢獻，但因中央財劃法不公，才致使苗縣財政危機；徐並以「小老弟」的身分，請「老大哥」劉政鴻見諒。

徐耀昌受訪表示，劉政鴻算是政壇大老，對於過去言語上，有不敬之處，他很慎重地給予致歉。他也坦言，過去在財政非常困難時，確實有些微詞，如今財政漸趨穩定，更應攜手合作、策勵未來。

改口稱：財劃法不公導致苗縣財政危機

徐耀昌在會報中指出，對於劉政鴻放話參選，他給予高度尊重，但他認為可能摻雜了外界因素。徐說，國民黨沒有分裂的本錢，如今中央執政黨的施政也乏善可陳，讓人「錯愕」，國民黨更應攜手合作，相忍為黨；並表示，劉政鴻卸任後，留下600多億負債，「不盡然都是他的問題」，是因財劃法不公，才致此缺憾。

徐耀昌說，劉政鴻在縣長任內，完成苗縣500件重大建設，包括交通九宮格的網路建置、增設高鐵苗栗站、中山高頭屋、銅鑼交流道闢建、7大場館興建等；教育部分，也設置新港國中小雙語學校、推動免費營養午餐、課後留校等。

徐耀昌說，以他目前任縣長，透過前瞻計畫向中央爭取37億多元，縣府就須負擔4億6000萬元的配合款，更遑論劉政鴻對苗縣推行的建設中，約有1000多億元是他任立委時，協助向中央爭取，但縣府也須支應相當地方配合款；他還請劉政鴻「老大哥」，能對他「小老弟」見諒。

「當家才知當家苦！」陳超明也替徐耀昌緩頰說，任何人遇上，難免會有情緒性、不得體的反應，他也請劉政鴻能接受徐耀昌的正式道歉，兄弟把手言歡，共同為苗栗打拚。

徐志榮也說明，苗栗縣在劉政鴻任內，創造了2393億餘元的稅收，但上繳中央政府後，卻只分配到303億餘元的中央統籌分配稅款，連13％都不到，但創稅不如苗栗的嘉義、屏東、台東、澎湖等縣市，卻分得比苗栗還多，這才是造成苗縣財政收支嚴重短差的主因。

曾永權則讚許劉政鴻是「五星級」的縣長，並指出，苗栗縣在劉政鴻、徐耀昌接續努力下，從農業縣脫胎換骨成為觀光大縣，呼籲國民黨同志團結，繼續為苗栗服務、奉獻，在年底五合一選舉，讓「當選極大化」。