阿扁新勇哥物語 評許忠信參選台南「許P現象」

2018-05-24 09:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁今早在最新一期的「新勇哥物語」，針對許忠信參選台南市長的政治效應提出看法，他認為如果2014年有「柯P旋風」的正面外溢效應，2018年何嘗不會發生「許P現象」的負面外溢影響！？

陳水扁化身為勇哥，在「新勇哥物語」中，強調外界普遍認為許忠信對黃偉哲構不成威脅，但他相信許忠信的參選，將不只對台南市長選舉投下不可測的變數，也將對全國的民進黨選情造成一定的衝擊。

陳水扁也認為，這次台南市長選舉，所謂「挺扁反新」的聲浪會不會在地方發酵，值得密切注意。