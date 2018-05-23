幫學生寫推薦函卦中就讀 建中、武陵校長自爆「被關切」

建中校長徐建國（前排穿白衣者）指幫學生赴中寫推薦函「被關切」。圖為他與建中錄取台大學生合影。（資料照）

2018-05-23 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕台海兩岸陷搶人才大戰，中國更不惜砸重資爭取台灣學生赴中就讀，如今更有台北建國中學校長徐建國、桃園武陵高中校長林清波自爆，在為畢業生寫推薦函後，遭到教育部及調查局的「關切」。

武陵高中是桃園連江區高中第一志願，今年有47人申請赴中念大學，《中國時報》報導，林清波表示，受到國教署一位科長傳簡訊、調查局長官到訪，希望他解釋突然暴增的原因，他的回答是「人才拔河是趨勢，與其圍堵，高層該做的是找出對策。」

建中校長徐建國表示，今年有70多位畢業生找他寫赴中就讀的推薦函，有兩通來自中央行政部機關的關切電話，但否認是教育部或陸委會打來，他說，他本人沒有接到，是秘書接到。

徐建國表示，今年台灣高中畢業生群赴中國、香港、美國等地讀大學，是一個新現象，他今年幫寫推薦函的學生，不止有赴中70多位，還有30多位想要去香港、10多位要去美國讀書，都比往年多。

針對林清波的指控，教育部次長姚立德回應，「基於職責，確有科長跟林清波接觸瞭解狀況」，但重點在於突然增加很多人到中國就讀，值得重視，也要了解原因。

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