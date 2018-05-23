中國搶台生 監院︰教部警覺不足

2018-05-23

長期疏於調查掌握赴中求學情形 缺乏因應策略

〔記者鍾麗華、吳柏軒／台北報導〕監察院教育文化委員會日前通過監委蔡培村、劉德勳、楊美鈴提出「少子女化因素影響大學招生與發展」調查報告。報告指出，一○七學年有意申請赴中國就學的明星高中學生人數恐成倍數成長，但教育部警覺及反應不足，長期疏於調查掌握台生赴中求學情形，也缺乏潛在衝擊影響評估及因應策略。

教部︰提升高教 才能留住人

教育部次長姚立德回應表示，針對監察院的提醒，其實是今年起台灣學生有較顯著增加到中國求學人數，但台灣是自由國家，不可能限制國民要去世界各國就讀，現在最重要的做法，是要把國內大學高教品質做好，讓國人對在國內升學更具信心。

明星高中生 赴中求學倍增

根據調查報告，八年前即有台灣高中及大學畢業生赴中求學，且人數近年有增加趨勢；一○三學年與一○六學年相較，在中國高校就讀的台生從一二六二二人增加到一四四一八人，其中學士班新生從一三五三人增加至一六五○人，增加近二成二。而一○六學年高中應屆畢業生出國讀書者，近半是赴中國求學。

監察院調查人員電訪各高中並整理媒體報導，中一中去年申請赴中就讀僅六人，今年約三十餘人；中女中去年十餘人，今年約三十餘人；雄女去年六人申請，今年估計三十人；建國中學到上月十八日保守估計約有八十人，而南一中與南女中預估也會倍增。顯見中國對台磁吸效應加大，國內大學面臨「少子女化」及「優秀學生外流」的雙重影響。

報告指出，太陽花學運後，中方體會到，以往對台青年工作「量」的增加，無法對我青年的認同產生「質」的改變，近期逐漸加大對台生工作力度，推出優惠台生就學措施，除逐年放寬學測成績標準外，也透過提高「台灣獎學金」名額及獎額，同時提出協助台生就業措施，包括有就業意願且符合條件的台灣畢業生發放就業協議書、簽發就業報到證，增加台生赴中就學動機及誘因。

監院指出，教育部在監院發函調查時，竟拿出九十八年高中生赴中國升學意願的調查，表示約八成家長不考慮讓孩子赴中就學，顯見對此重大問題，警覺與反應不足，長期疏於調查掌握台生赴中國求學的動機、成績分布、就讀領域、學成就業情形等重要資訊。

不過，教育部回覆監院表示，將研議比照「大專校院畢業生流向調查」，建置畢業生流向追蹤系統，透過高中端學校調查蒐集，取得高中畢業生流向情形。另為了掌握台灣青年赴中消長與可能影響，也將定期函請移民署提供相關數據。

姚立德認為，部分學生可能選擇同語文的中國大學就讀，無可厚非，人數若顯著增加，大學及教育部確實都須警惕。他強調，為提升高教品質，已大幅增加高教投資，一○七年起就比往年增加六成經費；政府也大規模鬆綁高教相關制度。