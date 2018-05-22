A7合宜宅案與朱立倫交鋒 蘇貞昌：好心被雷親

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（前排中）居中牽線解決A7合宜宅污水問題，卻被新北市長朱立倫、國民黨新北市長參選人侯友宜譏諷只是為了選戰。圖為21日在桃園市了解水資源中心興建進度，左為桃園市長鄭文燦，右為新北市議會議長蔣根煌。（資料照，記者周敏鴻攝）

2018-05-22 20:29

〔記者陳心瑜／新北報導〕代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌近日和新北市政府為預算問題針鋒相對，朱立倫今早嗆蘇「老縣長年紀大了、記性不好」；蘇貞昌今晚回應：「一個後任的市長，來用這種不禮貌的話批評前任，我看是不好的示範。」還說：「如果覺得升格反而不好，那新北何必升格？」

蘇貞昌21日曾到桃園市了解水資源中心興建進度，批評當年時任行政院副院長的朱立倫，放任A7合宜宅汙水汙染新北市；朱立倫今天早上也回擊「台北市從來不擔心新北沒有接管、汙染台北」，蘇貞昌表示，那我盡力來解決這個問題，還要這樣被酸，實在很冤枉，這叫做「好心被雷親」，「不做事，做不好事情，不能解決問題，還見不得人家出來幫忙」，新北市民一定會「還我公道」。

蘇貞昌還說，朱立倫跟侯友宜已經做7年半了，卻讓新莊地區蒙受被污染的疑慮，才會讓地方不分藍綠議員、甚至國民黨籍議長蔣根煌求助無門，才會拜託他幫忙。

至於今天「新台灣國策智庫」公布一份政治人物「好感度」調查，結果侯友宜第一名、蘇排第六；蘇貞昌回應，並不了解這份調查，無論怎樣，靠自己努力就對了。