綠柯分手 姚文智暗諷柯P「不一定當賤人」

2018-05-21 10:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨將自提台北市長人選，民進黨秘書長洪耀福昨表示「提名自己人不代表與柯文哲為敵」，爭取民進黨北市長提名的立委姚文智今受訪對此表示，與柯「不一定要當敵人，不一定要當賤人」。

姚文智說，2014民進黨與柯文哲因誤會而結合，2018雙方因瞭解而分手，雖然不一定要把柯當敵人，但也應該不可能再當朋友，因為互信的基礎與共同的信念，其實已無法合作。他也指，北市副市長陳景峻提到「不是敵人就是朋友」，錯了！其實是，不是朋友，但會不會是敵人，就看選舉運作的情況。

被問到選戰不一定要打柯，邏輯是否有點怪？姚文智說，選戰等提名出來，候選人與黨的後援會會共同討論，現在的討論都是一時的看法，而且也沒有說得很清楚。若是非現任挑戰現任者，當然國、民兩黨都要作市政的檢驗；市政的檢驗，也一定是打柯一環，但選舉的策略與目標對象，都可以討論；其實，三分天下的局，大家回顧1994年，是有非常大的變化。

姚文智說，有人說會棄保，他跟大家說，完全沒有棄保的機會，因為態勢很清楚，棄保都是發生在選民立場接近，互相選擇有可轉移性。民進黨如果提名，棄保只會發生在共同支持兩岸一家親身上，不會在民進黨身上。

針對有媒體指國民黨台北市長參選人丁守中、現任市長柯文哲、姚文智三方對決，姚民調僅8％，姚表示，這份民調如果可以信，「兩岸一家親」加起來都接近8成，年底選舉一投完票，台灣可能還沒跟中國統一，但北市也應該就變中國的一部分。所以這份民調大家看看就好。