三太子、黑熊前進日內瓦 活力宣傳台灣盼加入WHA

2018WHO宣達團前往日內瓦湖畔發送文宣傳單。（2018WHO宣達團提供）

2018-05-20 03:42

〔記者呂伊萱／瑞士日內瓦19日報導〕世衛大會（WHA）倒數計時，上百台僑與台灣聯合國協進會（TAIUNA）組成2018WHO宣達團，今（19）搶先前往日內瓦湖畔為台灣發聲。宣達團今年挺台創意爆發，特別裝扮成三太子、石虎與台灣黑熊等具台灣特色的角色，陪同發送文宣，吸引遊客駐足欣賞。

WHA將於下周一登場，連續多年為台灣參與世衛（WHO）與WHA宣傳的WHO宣達團，今年同樣抵達日內瓦為台灣發聲。宣達團團長蔡明憲表示，今年的宣達活動規模達到10年來最大，除了從台灣出發的33名團員，更有來自美國的50名台僑、歐洲醫事聯盟、歐洲台灣協會、瑞士台灣協會、英國台灣協會、英國婦女會、歐洲台灣婦女會，以及曼徹斯特台灣人協會等皆派出代表，全球台僑超過百位齊聚日內瓦，誓言讓世界看見台灣。

WHA尚未正式召開，但各國人士已陸續抵達日內瓦，周末氣氛熱鬧。宣達團今（19）下午率先前往日內瓦湖畔，透過發送2000份中、英、德、法4國語言文宣，向國際表達台灣參與WHO訴求。從台灣抵達日內瓦的民進黨立委邱泰源、林靜儀、吳焜裕與時代力量立委高潞·以用，今天也加入響應，一同宣傳。

宣達團今年更準備了豐富扮裝，為宣傳活動增添色彩，特別找來三太子、石虎、台灣黑熊吉祥物，陪同發送文宣，吸引許多遊客與居民駐足；宣達團也透過阿美族與泰雅族等原住民服飾，展現台灣多元面貌。

宣達團發言人曾琮愷說，文宣透過簡潔文字，強調台灣是先進的民主國家，且在全球200大醫院中，台灣就占了14家，排名全球第3；全台有84.8%民眾認為應加入聯合國、76.6%民眾支持加入WHO，並且呼籲「中國不能代表台灣人民，台灣沒有聯合國代表」，希望讓日內瓦的國際組織、居民都能了解台灣的訴求，看見台灣加入WHO的決心。