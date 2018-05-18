中國又玩金錢利誘 美媒憂：「這國」恐與台斷交

中國不斷利用鉅額金援誘惑，挖走我國邦交國，最近美國媒體認為海地成為中國下一個目標，擔憂海地可能會與台灣斷交。（路透資料照）

2018-05-18 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷利用鉅額金援誘惑，挖走我國邦交國，最近有美國媒體認為海地成為中國下一個目標，擔憂海地可能會與台灣斷交。

《邁阿密前鋒報》（The Miami Herald）報導，海地首都太子港基礎設施幾近瓦解，停電是當地的常態。太子港市長薛弗利（Youri Chevry）說，外援可以幫助他改變這一切，但不是來自海地的傳統合作夥伴，而是來自中國。

薛弗利表示，太子港在2010年遭遇地震，摧毀了這座城市，他為重建太子港，中國提供他想要的東西，「我想我會放手去做」。

報導提到，自去年夏天以來，兩家中國公司一直在與薛弗利進行談判，預計以47億美元重建太子港，讓太子港成為現代化的城市。薛弗利說，經過審慎評估後，決定支持這項計畫，「這對海地來說將是一個真正的開始，而不僅僅是太子港。」

海地的臨國多明尼加近期與台灣斷交後，我駐海地大使胡正浩曾拜會海地下議院議長柏杜（Gary Bodeau）和總統摩依士（Jovenel Moise），表示台灣願意在海地農業擴大投資。

雖然台灣與海地的邦交仍然密切穩定，但曾任海地總理的經濟學家尚恩（Fritz Jean）認為，這是一個嶄新的世界，中國正在經濟上和其他方面發展壯大，多明尼加證明它理解不斷變化的國際格局，「遲早我們必須承認新的世界秩序」。

美國參議員魯比歐（Marco Rubio）也在推特上轉貼這則報導，他表示，「我不認為海地會犯下與多明尼加同樣的錯誤，過去海地政府曾被中國欺騙，直接和間接損害美國與海地的關係。」