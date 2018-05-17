談兩岸關係 陳明通：台灣善意非無止境退讓

陸委會主委陳明通17日與媒體茶敘，公布兩岸關係民調，結果顯示7成以上民眾支持蔡總統強調堅持捍衛台灣自由民主的生活方式及台灣人民對未來的選擇權利的立場。談及兩岸關係，陳明通說：台灣善意非無止境退讓。（記者簡榮豐攝）

2018-05-17 16:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通今天與媒體茶敘，他在致詞時表示，雖然兩岸目前氣氛還有改善空間，但我們仍會持續釋出善意，不過，「台灣的善意並非無止境的退讓」，倘若我們的國家安全與社會穩定遭受到威脅衝擊，政府仍會以「行所當行、為所當為」的原則，採取必要因應措施。

陳明通指出，儘管中國大陸對我方善意始終沒有正面的回應，甚至更變本加厲對臺灣進行外交打壓與軍事恫嚇，企圖迫我接受北京單方設定的政治前提。但我們有充分的戰略定力，絕不會因一時的壓力就屈服退縮，但也不會重蹈對抗衝突的回頭路。

陳明通說，兩岸情勢發展受到外部影響甚鉅，中共對台輿論操作及心理威懾，是當前中共面對外部壓力下的必然反應。對於中共軟拉、硬打兩手作為，政府除密蒐資訊並研擬對策，並將分析情勢動態，研判兩岸後續發展，預為進行風險管理，並將全盤掌握兩岸人員往來及交流情況，加強溝通及風險提醒，努力維繫臺海和平穩定的「守衡」現狀。