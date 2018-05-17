藍營合流拼反年改釋憲戰 八百壯士擬轉型社團法人

反年改的軍公教團體今大動作和國民黨立委宣布將合流打「釋憲戰」，拖延年改上路﹔反年改的「八百壯士」也將轉型，擬成立正式社團法人。（記者簡榮豐攝）

2018-05-17 10:46

〔記者林良昇／台北報導〕軍公教年金改革擬於7月1日上路，現在軍人年改方案正在立院進入一個月冷凍期，反年改的軍公教團體今大動作和國民黨立委宣布將合流打「釋憲戰」，拖延年改上路﹔反年改的「八百壯士」也將轉型，擬成立正式社團法人。

軍公教年改擬於7月1日上路，軍公教反年改團體與國民黨立委今早在立院召開記者會，宣布將聯合進行年改釋憲，國民黨團、親民黨團合計38位立委都已簽署連署書，將先針對已通過的公教年改提出大法官釋憲，而未來軍人年改三讀通過後，也將繼續提出軍人年改釋憲，延長反年改抗爭戰線。

這場記者會讓反年改相關要角都出席與會，除了八百壯士指揮官吳其樑、副指揮官兼發言人吳斯懷外，連在反公教年改抗爭時意見不合，最後鬧翻的全國公務人員協會理事長李來希、全教產理事長黃耀南也都出席。

李來希表示，聲請釋憲是人民基本權益受到侵害後最極端卑微的要求，他們釋憲的所有管道已經啟動，透過監察院、國會、花蓮縣政府提出釋憲聲請，在各地草根連署釋憲已超過一萬人，請大法官不要用程序理由駁回。

黃耀南則指出，公教一百多個團體去年到監院陳情要求協助申請釋憲，該案目前還卡在監院；大法官未來一定要秉持公正原則，對軍公教聲請的釋憲實質審查，若有違憲，一定要暫緩實施年改，軍公教是國家的受雇者，沒有道理被這樣迫害。

吳其樑強調，八百壯士不是解散，而是在法案冷凍期暫時休息，建議公教團體在釋憲案送到司法院大法官時，把抗爭重點放在司法院，給他們一點顏色瞧瞧，「我們是有力量的，不要輕視我們」﹔吳斯懷也呼籲，社會大眾應檢視大法官，希望他們保持中立，維護司法公正性。

國民黨立委費鴻泰表示，法律應是不溯及既往，年改卻對對軍公教溯及既往，政府應做出說明，希望大法官不要有顏色考量，要從人民的權益、福祉這角度釋憲，不要像前瞻釋憲那樣用程序駁回，應攤開來讓全國人民好好討論﹔國民黨立委賴士葆則籲大法官不要自我作賤為獨裁的包庇者，像皇后的貞操被踐踏。

吳思懷也透露，今下午會召開所有團體代表的會議，八百壯士希望轉型為正式社團法人，在轉型後一樣會繼續依法釋憲，承擔訴訟問題。