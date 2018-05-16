適合生產年齡生育就發獎金 柯：可以討論

2018-05-16 16:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕因應少子化，行政院宣布擴大發放育兒津貼。台北市長柯文哲今日下午赴市議會報告107年度追加減預算案，提到追加1.32億元補助3歲私幼生每學期1萬3660元，北市議員張茂楠質詢時提議下猛藥，女性30歲前生第一胎補貼6萬到10萬元，才有效刺激生育率，對此，柯文哲允諾討論，若在適合生產年齡可以有特別獎金。

張茂楠指出，柯市長上任3年來北市人口出生率是多少？北市社會局長許立民代答，104年有2萬8千人、105年2萬5千多人、106年則是2萬6千人；張茂楠再問，女性生第一胎的年齡是幾歲，許答覆，約31歲左右。

話鋒一轉，張茂楠批評北市府推行助妳好孕政策失敗，他認為柯文哲在任還有點時間解決少子化，他提出一帖「猛藥」，他忠誠建議30歲前生第一胎就發6萬到10萬的補貼，刺激提高生育率，女性35歲才會想生第二胎。

張茂楠說，他奶奶年代的女性是20歲就生第一胎，到他媽媽這一代約25歲，到他女兒時代延遲到30幾歲才生第一胎，怎樣生產出更多人口呢？柯文哲回答，這也要、也要，張茂楠不待柯講完又再罵一次「助妳好孕」失敗，3年來生育率不見提升，柯文哲此時答覆允諾，可以討論，早一點生小孩有特別獎金。

最後張茂楠問醫師身分的柯文哲、許立民，女性最適合生產年齡是幾歲？許立民則表示，他以醫生身分來回答，是不一定。