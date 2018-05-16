劉德立出訪巴、宏見兩國元首 巴拉圭新總統邀小英訪問

2018-05-16 15:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕我南美友邦巴拉圭遭美國參議員點名邦交不穩，外傳外交部次長劉德立5月初前往巴拉圭「救火」。劉德立今天表示，此次訪問巴拉圭是為了恭賀好友阿布鐸（Mario Abdo Benítez）當選總統；劉德立也說，此行晉見巴拉圭總統卡提斯，卡提斯並設宴款待，也邀請總統當選人阿布鐸一同與會。而阿布鐸將在8月15日就職，此次也特別透過劉德立轉交親筆信函給總統蔡英文，邀請蔡總統出席就職典禮。

美國參議員盧比歐昨天在國會聽證會中提及，巴拿馬與多明尼加先後與台灣斷交，他擔憂「巴拉圭可能成為下一個」。外交部今天上午回應表示2國邦誼穩固，但國民黨立委江啟臣爆料指出，劉德立幾週前才到巴拉圭去救火。

對此，劉德立今天表示，他的確於5月6日到9日前往巴拉圭，這是因巴拉圭於4月22日舉行大選，由於兩邊陣營都是好朋友，大選前就已規劃前往道賀，這也是此行主要目的。

劉德立曾派駐巴拉圭長達10年，從館員、參事到大使，與巴拉圭當地感情深厚，此次訪問的另一個目的，則是將當地人脈介紹給剛剛履新的我駐巴拉圭大使周麟。

劉德立說，他抵達巴拉圭的隔天中午，就接受巴拉圭現任總統卡提斯（Horacio Cartes）在總統官邸的款宴，卡提斯也特別邀請阿布鐸、周麟與外長等人一同參與。

劉德立與阿布鐸是舊識，於我方大使館的宴會中，阿布鐸一進門，兩人就談起近來的外交局勢，開門見山地討論巴拉圭是否也列入中國的挖角目標等等，劉德立轉述說，阿布鐸回應就講一句話，「你不要擔心我們的友誼、不要擔心巴拉圭和中華民國的關係！」

劉德立說，此次前去，巴拉圭現任總統和未來總統對台灣邦誼的重視都表露無遺，「其實一個常次去不用做到這樣」。劉德立也分享說，現任總統卡提斯特別邀請當選人一同聚會，就是想延續和台灣的友誼，卡提斯也直說「和台灣在一起是感情、和中國在一起是買賣」。

除此之外，阿布鐸將在8月15日就職，此次也特別透過劉德立轉交親筆信函給總統蔡英文，盼邀請蔡總統出席就職典禮。

劉德立此行也接著訪問宏都拉斯，同樣晉見宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández），對方也向劉德立表示「邦交沒有問題」。另由於宏都拉斯今年希望爭取聯合國大會主席席位，外界聯想認為是否會因此轉向中國尋求支持，對此，劉德立說，多明尼加爭取聯合國安理會非常任理事國席位，斷交前曾經多次向我方表達出他們的渴望，「但宏都拉斯沒有和我們表達過」。