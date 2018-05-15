會晤吐瓦魯總理 蔡英文：盼一起努力擴大太平洋區域合作

2018-05-15 14:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日會晤訪台的吐瓦魯總理索本嘉伉儷，除感謝吐瓦魯支持台灣的國際參與，也提到吐瓦魯在去年11月加入「國際民航組織」，並成功申辦2019年太平洋島國論壇，總統希望和吐瓦魯一起努力，擴大太平洋區域的合作和參與，落實聯合國永續發展目標。

蔡英文表示，去年11月她到吐瓦魯訪問，才過半年多，就能在總統府接待索本嘉總理伉儷，這也是她上任2年來，第4次與索本嘉總理見面。

蔡英文提到，去年的訪問中，她實地了解2國合作成果，以及未來發展的方向，像在教育方面，今年增加了台灣獎學金的名額，吐瓦魯將有6位學生來台，持續促進青年的交流。

談及吐瓦魯重視的技職教育，總統說，我們今年也將再次舉辦職訓專班，為吐瓦魯的觀光、烹飪以及水電等領域，培育更多人才，讓台灣人的專業和技術，不只在國內、也推展到友邦，能夠有最大的發揮。

蔡英文強調，台灣人有能力，也有意願為世界做出更多的貢獻，索本嘉總理非常認同，不斷在各個國際場域為台灣發聲，呼籲全球不要忽視台灣的貢獻，不要漠視台灣參與國際組織的權利。

包括同樣來訪的吐國衛生部長馬努業，上個月才致函「世界衛生組織」，並提案邀請台灣出席今年的「世界衛生大會」，很感謝包括索本嘉總理等所有的吐瓦魯朋友，對台灣堅定的支持。

索本嘉等一行於11日至17日訪台，期間除會晤蔡英文總統並接受國宴款待，還將赴台東體驗我原住民部落在地文化。