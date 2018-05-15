丁守中：柯文哲民調死亡交叉早就出現

國民黨參選人丁守中今陪同大安文山區議員參選人李伯毅參加基層活動，與學童同樂（丁守中辦公室提供）

2018-05-15 12:39

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨內部與日前媒體民調顯示國民黨北市長參選人丁守中贏過北市長柯文哲，兩人民調呈現「死亡交叉」。對此，丁守中今早受訪時表示，民調起伏參考就好，不過整個趨勢來看，柯文哲民調就是往下、藍陣營慢慢往上，「死亡交叉早就出現」，不過我們還是戒慎恐懼。

丁守中直指，柯掌握北市北市行政資源、中央又是民進黨執政，柯文哲今年編預算一直辦老人旅遊活動到選前，都是不對等的選戰。

柯文哲日前批丁出門帶一堆人、自己只帶一名隨扈。丁守中先反批，柯文哲做事不用腦筋、不用市場調查，做事單槍匹馬、獨來獨往；丁也說，是黨部認為市長候選人至少要有一兩名助理陪同行程，自己有時搭計程車、捷運都是一個人。

至於柯日前「兩岸一家親」言論引風波，外界質疑民調有上升機會？丁評估，政治人物最重要的就是誠信，當誠信破產，他就破產了，這個政治人就沒有什麼好信賴的。

新黨主席郁慕明因不滿柯文哲對兩岸一家親言論道歉，提到會支持丁守中。丁守中則說，泛藍要大團結，相信會得到他的支持，中華民國要止跌回升，藍營執政縣市一定要過半。

至於禮讓問題，柯曾批評民進黨要自提人選，形同「禮讓藍營」、禮讓丁守中可以、禮讓柯就不行。丁則冷淡回，自己從來都是自己努力、靠市民支持努力奮鬥，柯過去得到民進黨禮讓，如今雙方理念不同、不相為謀。「那是他們家的事情」，還是全力以赴，里長、議員、市長都要當選。