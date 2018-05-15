低估社會扭曲程度 柯P：沒講台灣價值就是共匪同路人？

柯文哲批評現今台灣社會扭曲嚴重、貼標籤，反問「你沒有講台灣價值就是共匪同路人？」（資料照）

2018-05-15 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（14日）赴議會報告，但議員仍針對柯上週對不爽「兩岸一家親」的民眾道歉議題進行質疑，但柯始終不願再講「兩岸一家親」5字，僅說「基調沒變」，今（15日）柯文哲受訪時再度強調：「『兩岸一家親』是我的基調」，但也忍不住批評現今台灣社會扭曲嚴重、貼標籤，反問「你沒有講台灣價值就是共匪同路人？」

據《聯合新聞網》報導，台北市長柯文哲今受訪時表示，自己一直主張兩岸要降低緊張、減少衝突，不要走向僵局，所以「兩岸一家親」是他的基調，對於此言論風波的延燒，柯文哲忍不住批評現今台灣社會的病態，「我討厭每個人都要貼標籤，不管是台灣價值、兩岸一家親，為什麼我要被人懷疑我的台灣價值，我有問題嗎？」

柯文哲反問：「難道沒有講兩岸一家親，就是主張台獨？沒有講台灣價值就說是共匪同路人？」他認為他低估了台灣社會扭曲的程度，一開始說他為「兩岸一家親」道歉，市府發聲明稿又說轉彎，「這個社會就是這樣，講這樣也被罵，講那樣也被罵。」

而對於許多人批評柯文哲說詞反覆，包含總統府秘書長陳菊批其「很少看到台灣的政治人物這樣變化多端，今天講和明天都不一樣。」柯文哲仍強調，自己的想法不會改變。