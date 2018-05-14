「兩岸一家親」風波 柯P坦言民調受影響

台北市長柯文哲１４日前往市議會，進行專案報告，議員陳重文將「兩岸一家親」牌子送給柯文哲。（記者方賓照攝）

2018-05-14 10:53

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲上午赴議會大巨蛋專案報告，台北市議員童仲彥引述總統蔡英文早上受訪內容，「選一個市長，要看的是城市願景，跟中央執政理念是否一樣，都是尋找下一個台北市長人選重要因素。」對此，柯回應，外面因素無法控制，只能做好自己；至於做好三腳督準備？柯指，政治上要朋友多敵人少，就算要競爭，不要講到一副要決鬥樣子。

柯文哲上週接受「綠色和平」廣播電台，對不爽「兩岸一家親」的民眾道歉。童仲彥詢問「如重新來過會再說嗎？」柯文哲表示，政治原則是務實、對話，做為政治人物要收起傲慢的心，該對話就對話，「基調沒有改變，但我們也願意跟你對話」；但他感受台灣社會還是被意識形態綁架，這是歷史共業，但是我們還是要決心帶領台灣走出意識形態控制。

稍後國民黨議員陳重文也詢問「你兩岸關係到底一家親還一家仇？」柯文哲回應，兩岸一家親還是比一家仇好，這是表達善意，當然也要看對方誠意。陳重文追問「還是兩岸一家親？」柯文哲回應，不然你有更好講法嗎？降低衝突緊張，這才是戰略。

至於國民黨議員汪志冰則詢問此事，汪志冰指外界不滿柯文哲為反覆「兩岸一家親」一下道歉、一澄清。柯文哲說，「這是台灣社會讓我很錯愕的地方」，廣播節目錄音檔「我怎麼聽，都聽不出有什麼問題」。對於自己民調是否受影響，柯文哲坦言「我認為有，（影響）多大不曉得，民調會高高低低，但這表示整個社會沒有辦法理性對話。」