大彎北段商業宅解套再放寬？ 柯：也許整棟大樓部分作為商業層

2018-05-14 10:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市大彎北段明水路、敬業一路一帶1678戶「商業宅」，違規當住宅用，北市府開罰引發當地居民、民代不滿，北市都發局三月時公布配套，只要所有權人百分百同意，可用繳交回饋金的方式進行都市計畫變更，商業區變更為住宅區。

然而今天早上台北市長柯文哲赴市議會進行專案報告則說，如果可以作為商業娛樂區還是會先勸導，但也不是鐵板一塊，不見得整棟大樓都改成住宅區，也許部分作為商業層，願意聽聽議會的意見。言下之意似乎不再堅持要所有權人百分百同意，就地合法標準恐再放寬。

柯文哲指出，大灣北段在都市計畫上來說應該是副都心的位置，所以也不是說放手整個變成住宅，特別是大灣北段的思考要放在北北基、首都生活圈、環狀線中思考，最近跟行政院討論以TOD為導向的都市計畫。

他強調，商業娛樂還是主要用法，但在主要用法之下，住宅要怎麼放寬，可以討論，可以導正為合法使用還是要導正，在不影響以交通為導向的都市發展、不影響商業娛樂發展核心的前提下，也不是鐵板一塊，只是如果要變也不是說變就變，一定要有回饋，如果訂出回饋、變更的方法，也不見得整棟大樓都改成住宅區，也許部分作為商業層。

他最後重申，儘量會導正為合法使用，願意在都市計畫通盤檢討時，考慮土地開發許可的機制，但也不可能完全不管理，全部變成住宅，變更標準、回饋機制等都要討論，並數度說，願意聽聽議會的意見。