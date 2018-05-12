駐處徵才月薪9千被嫌低 外交部：越南GDP約台1/10

外交部駐胡志明市辦事處徵聘3語人員。（翻攝自網路）

2018-05-12 15:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國駐胡志明市台北經濟文化辦事處日前在官網貼出招募懂中文、柬埔寨文、越南文雇員的訊息，遭質疑薪資過低。外交部今表示，待遇及薪資條件符合越南勞動法規定，並參酌當地物價生活指數擬定，無不當之處。民進黨立委劉世芳則認為，若是要招募專業人員，應以當地白領薪資標準聘用較為妥當。

外交部駐胡志明市台北經濟文化辦事處經濟組7日在官網貼出徵才訊息，將徵聘一名懂中/柬/越文之雇員，試用期薪資為月薪250美元（約新台幣7488元），社保費另計，試用期兩個月，期滿調升。

訊息貼出後，遭新移民第二代、美國夏威夷大學社會學博士何景榮在臉書上嘲諷表示，政府祭出每月新台幣7500元的「高薪」，來徵聘新南向國家的3語人才。

外交部對此表示，基於推動業務需要擬增聘「當地雇員」乙名，試用期間薪資250美元，社保費54美元另計，合計約304美元（約新台幣9040元），於試用期滿後將視實際工作表現調整薪資。

外交部強調，前述相關待遇及薪資條件係依據並完全符合越南勞動法相關規定，同時參酌當地物價生活指數妥予擬定，並無不當之處，且根據國際貨幣基金（IMF）的統計，越南人均國民所得（GDP）約為台灣10分之1，依此，駐處訂定的試用期間之薪資並無不妥。

綠委：以當地白領標準聘用較妥

民進黨立委劉世芳則認為，此薪資對台灣來說當然是過低，但聘用標準仍應以當地薪資水平為主，且外交部依據當地法律徵聘人才，雖觀感可能比較不好，但並無違法；劉世芳說，若要徵聘3語人才，或許應該從專業人員的角度來看，以當地白領薪資聘用較為妥當。