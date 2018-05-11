中國出版品審查疑慮 國民黨團轟「綠色文革」

2018-05-11 11:27

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於文化部發文要求出版社針對中國授權書籍需先送審查才能出版一事，立法院國民黨團砲轟民進黨執政是「綠色文革、威權復辟」，並指出文化部竟用塵封10多年且處於存而不查的「大陸地區出版品許可辦法」要求出版業者，根本是威權復辟。

有媒體指文化部發文，要求出版社針對中方授權書及需先送審查才能出版。文化部昨澄清現行做法只要程序符合「許可辦法」規定即可銷售、授權發行，文化部無實質審查小組與機制，目前也未有一本書因內容問題而未取得許可。

對此，國民黨團發布新聞稿表示，文化部與陸委會對此聲稱是「依法辦理、行之有年作法」，根本是此地無銀三百兩，凸顯蔡政府意識形態治國，此舉除反潮流而行，更違反釋字644號針對「憲法」之言論自由的保障。

黨團書記長李彥秀表示，文化部竟用一條塵封10多年的「許可辦法」來要求業者，然此「許可辦法」近20年都處於存而不查、備而不用的狀態，形同具文，從未落實執行，蔡政府此刻拿出來威權審查復辟，目的為何？路人皆知。

李彥秀表示，釋字644號早就宣告不允許宣揚共產主義是違反「憲法」保障的言論自由，也就是屬於行政命令的「許可辦法」中相同規定也是違憲，如今文化部長鄭麗君與同溫層的獨派拿雞毛當令箭，令人憤慨。

國民黨團強調，廢止「出版法」是民進黨長期以來的主張，民進黨全面執政後更以「鄭南榕事件」知名，訂4月7日為「言論自由日」，如今民進黨卻大開民主倒車，箝制思想言論，大搞綠色恐怖、威權復辟，昨是今非令人心寒。