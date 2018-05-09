台南市議員質詢燒房屋稅單 議會：涉公共安全盼節制

台南市議員質疑市府調漲房屋稅，不公不義，當場在議場火燒房屋稅單抗議。（記者蔡文居攝）

2018-05-09 19:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市國民黨議員洪玉鳳、蔡育輝、蔡淑惠、李中岑今天（9日）頭綁「不公不義」頭巾聯合質詢，他們質疑市府調漲房屋稅，根本是不公不義，當場在議場火燒房屋稅單抗議。市議會秘書長郭伊彬說，因涉議場公共安全和序秩維護，希望大家盡量節制，不要再發生。

今天中午，洪玉鳳等人在質詢未了，拿起房屋稅單，點火引燃再放進垃圾桶內，火勢瞬間燃起，一下子就化為灰燼。主席、議長賴美惠當場制止，但話剛說完，稅單也燒完了，洪玉鳳隨即以保溫瓶的水將餘火澆熄。

郭伊彬下午受訪時說，這牽涉到議場的公共安全和秩序維護，發生時，擔任主席的市議長也馬上口頭制止，而議員也立即用保溫杯的水將火澆熄，大家都有節制。

根據台南市議會組織自治條例26條的規定，「本會開會時，由會議主席維持議場秩序。如有違反議事規則或其他妨礙秩序之行為者，會議主席得警告或制止，並得禁止其發言，其情節重大者，得付懲戒。」其懲戒方式包括口頭道歉、書面道歉、申誡及定期停止出席會議。前項懲戒，由本會紀律委員會審議，提大會議決後，由會議主席宣告之。