獨家》台北「三腳督」不利蘇貞昌？選對會將徵詢蘇意見

民進黨選對會今召開會議，據悉選對會顧問邱義仁與新系成員會中指出，台北新北選情連動，北市選戰「一對一」或「三腳督」（三組人）對民進黨新北市影響不同，評估「三腳督」可能對民進黨新北市長候選人蘇貞昌選情較不利，將徵詢蘇貞昌看法。（資料照）

2018-05-09 14:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長布局將於16日揭曉。民進黨選對會今召開會議，據悉選對會顧問邱義仁與新系成員會中指出，台北與新北選情連動，北市選戰「一對一」或「三腳督」（3組人）對民進黨新北市影響不同，評估「三腳督」可能對民進黨新北市長候選人蘇貞昌選情較不利。最後，選對會成員沈發惠請總統府副秘書長劉建忻詢問蘇貞昌看法為何。

民進黨還未正式決定，是否繼續與現任市長柯文哲合作，或是黨自提人選。選對會7日約詢有意參選的立委姚文智、前副總統呂秀蓮，及已退黨的前台南縣長蘇煥智，本週還要開座談會，分別詢問北市黨籍里長、議員意見。

民進黨正在徵詢階段，選對會今召開會議，成員繼續廣泛提出意見。據透露，新系成員擔憂北市「三腳督」可能對蘇貞昌選情造成衝擊，不過，其他選對會成員則提出不同看法，認為若民進黨在台北市不提名人選，才會對民進黨在其他縣市選情造成負面效果。