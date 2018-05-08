郝朱被爆多次密會有共識 2020這樣布局

媒體報導，知情人士透露，郝龍斌與朱立倫最近多次碰面，也在布局2020大選。不過國民黨文傳會主委李明賢回應，現階段目標是團結打贏2018選戰，對於媒體臆測不予評論。（資料照）

2018-05-08 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕年底九合一選舉越來越接近，國民黨前主席、新北市長朱立倫，及現任副主席郝龍斌經常現身為藍營選將站台造勢。媒體報導，知情人士透露，郝龍斌與朱立倫最近多次碰面，而兩人也透過輔選，希望獲得地方支持，布局2020年總統大選。

《鏡傳媒》報導，有「知情人士」透露，郝龍斌和朱立倫談了好幾次，外傳兩人有共識，未來朱選總統、郝當主席，而朱選總統不排除與郝搭檔。

國民黨：打贏2018為首要目標 不評論媒體臆測

報導提到，對於此傳聞，國民黨文傳會主委李明賢回應，現階段目標是團結打贏2018選戰，對於媒體臆測不予評論。

報導引述該「知情人士」說法，農曆年後，國民黨啟動初選前，朱立倫開始勤跑地方，私下拜會有意參選縣市長、議員的國民黨人士，尋求結盟。郝龍斌甚至比朱立倫跑得更廣，以拜會現任立委、有意參選議員的國民黨人士為主。

「知情人士」也說，目前6都市長的國民黨參選人，包括新北市侯友宜、桃園市陳學聖、台中市盧秀燕、台南市高思博、雲林縣的張麗善，都是「親朱」人馬，這些親朱人馬整合藍營系統打年底選戰，即使選舉失利，未來朱若投入2020年總統黨內初選，也將為朱所用。郝龍斌方面，該人士認為，若藍營在雙北失守，現任黨主席吳敦義恐要為敗選負責，如果有黨主席補選，郝肯定不會缺席。