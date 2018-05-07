蔡英文：第一任政治能量最高 應做國家根本及基本性改革

2018-05-07 21:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡政府執政近兩年因推動多項改革，總統在今晚播出的電視專訪說，她跟以前的總統比較不一樣，就是在第一任，在剛開始當選的時候，應該是每一個總統在就任的當下是政治能量最高的時候，就開始了國家最根本性，最基本性的改革。

總統坦言，這確實是有政治風險，但這是不得不做的一個政治選擇。

被問到為何不等到第二任再展開較大幅度或較具爭議的改革事項？總統說，民選總統如果有連任的限制跟壓力，很多總統到了第二任，政治能量已經開始消退了，再進行一個重大的改革，政治能量是不足的，做總統就必須要做一個選擇，替這個國家做一個選擇，你要選擇在剛當選的時候，政治能量最高時候，在第一任的時候，就開始最困難的改革，還是要等到第二任。

總統說，或許她跟以前的總統比較不一樣，就是在第一任，在剛開始當選的時候，應該是每一個總統在就任的當下是政治能量最高的時候，就開始了國家最根本性，最基本性的改革。

她並以年改為例子表示，這時間真的很急迫，各項年金都幾乎是瀕臨破產，政府不能夠讓它變成在財政上隨時會爆發的地雷，所以我們就進行了財務工程改革，讓年金可以三十年之內不用擔心破產。

蔡英文說，這在從事經濟改革的過程中就不會有地雷，也不會有不定時的炸彈，那這個是一個非常重要的一個抉擇，「如果你真的真心誠意要做經濟改革，財政面的這一些不確定的因素，像地雷或者是不定時的炸彈必須把它移除。」那在年金改革就變成是一個國家在進行根本性的改革的時候的第一步，必須要走的事情。