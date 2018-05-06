全教總抵制吳茂昆 4席委員拒開課審大會

全教總衝上國家教育研究院11樓，在課審大會門外怒吼，要教育部長吳茂昆下台。（記者吳柏軒攝）

2018-05-06 13:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕全國教師工會總聯合會不滿教育部長吳茂昆充滿爭議，今上午動員到國家教育研究院抗議，高喊部長下台，更抵制12年國教課審大會，其中4席全教總委派的課審委員決定不出席，直到吳茂昆下台為止。

全教總理事長張旭政表示，吳茂昆任東華大學校長期間，就公私不分，上任後又被踢爆多項爭議，但態度卻傲慢自大，認為自己都沒做錯事，給了學子最壞示範，也是讓教育人員最無法忍受，只要其在任一天，就會抵制到底，不接受、不忍受。

而今天教育部召開12年國教課審大會，全教總出動到國家教育研究院，高舉抗議標語，衝到11樓會議門外，高喊：「吳茂昆不知廉恥、德不配位、下台下台下台」等，並發動旗下會員，共4席課審委員拒絕出席大會，包含課審委員李雅菁、侯俊良、廖耿志、史清廉等。

全教總祕書長李雅菁說，12年國教課綱強調素養導向，國小課綱更要求小學生要具備社會道德，痛批吳茂昆有道德嗎？擔心若上位者不符合高道德標準，不適任就真的要下台。

台南市教育產業工會理事長侯俊良也說，吳茂昆上週參加課審大會，出席半小時後就請假，跑去參加副總統陳建仁主持的南向成果記者會，質疑吳搞不清楚權重，但強調不會因抵制開會而影響課審進度，將用書面回覆課審意見。