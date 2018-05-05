涉毆打「反管」台大生 前駐韓外交官喊冤：我沒打他

前駐韓外交官劉順達喊冤並未毆打台大生，單純勸架想把學生拉開。（記者陳薏云攝）

2018-05-05 23:24

〔記者陳薏云／新北報導〕「挺管」團體4日在台大校園舉辦遊行及晚會，繫黃絲帶、大聲疾呼校園民主，但「反管」的台大大四學生潘儒鋒卻稱遭挺管民眾打傷，造成胸口挫傷、腳踝扭傷，憤而到派出所提告，警方今晚（5日）通知涉嫌打人的前駐韓外交官劉順達到案說明，他供稱：「我是路過，看到年輕人跟老人在衝突，才上前拉開潘姓學生。」

68歲的劉男受訪時聲稱，去年4月罹患糖尿病後，就習慣每日步行1萬步，家住復興南路二段的國宅，因此每天步行到台大校園運動，4日下午3點左右在台大散步時，發現前方鬧哄哄的，走近看見潘生正在與老人、婦女推來推去，並聽到繫黃絲帶的婦人說，「這是我們申請的場地，請學生離開」，潘姓學生等人則稱，「我是台大學生，我為什麼要離開」，雙方便發生衝突。

「我看到年輕人在跟老人爭執，就上前去拉著潘姓同學衣領，希望他離開不要在別人會場胡鬧」，劉男也強調，絕對沒有動手打人，「我拉了潘同學衣領後，就有人也請我離開，我便離開了」，還說，「若我有動手，請潘同學拿出證據，我絕對會配合法律。」

劉男說，自己並非台大畢業，雖從報紙新聞得知管中閔相關訊息，但沒有特別的立場，「我那天去散步，就有人發黃絲帶給我，我也就順手拿了，並不是支持管中閔的民眾。」

警方昨晚接獲潘生報案後，連夜調閱監視器畫面，並參考潘生提供的影像，鎖定劉男後，致電請他到派出所說明，訊後將持續蒐集相關事證，並將劉男依傷害罪嫌函送法辦。

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