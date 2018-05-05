許明仁退出澎湖縣長選戰 在野陣營整合出現契機

2018-05-05 18:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖百里侯之爭，呈現百花齊花的熱鬧景象，在野陣營一口氣出現5名戰將，挑戰尋求連任的縣長陳光復，原本只要固守基本盤就可，今日卻傳出前科技業大老許明仁宣布退選，讓在野陣營整合出現契機，情況可能有變。

澎湖近年來藍綠比逐漸拉平，呈現55波，單一選舉對決關鍵在於返鄉投票、外籍配偶及澎科大學生等不特定支持票源，陳光復挾現任之姿，又面臨在野陣營大分裂局面，一般認為只要固守綠營基本盤，就能輕騎過關，並無太大危機，但現今傳出許明仁退選消息，是否象徵在野整合有望？仍值得觀察。

許明仁在網路社群發表「回顧初衷」一文說，一年多前返回故鄉，決定投入縣長選舉，為澎湖母親島奉獻心力，認為澎湖不論藍綠執政，都只會處理路燈水溝、公園綠地等枝末細節問題，因此提出「海洋、科技、文化、智慧島」發展定位，但由於個人努力不夠，未能獲得民眾共鳴，考慮回饋故鄉並非只有競選公職一途，未來將繼續貢獻科技專才，發展澎湖。

雖然許明仁宣布退選，但在野陣營仍有國民黨徵召的參選人賴峰偉、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發、澎科大教授吳政隆及旅外企業家陳大松4人參選角逐，還是需要進行整合，許明仁的退選是否帶動骨牌效應，促成在野陣營大團結之勢？也是外界密切觀察的重點。