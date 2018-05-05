「自掐脖子倒下」被酸戲精？反管學生出面說明了！

疑似「自掐」的影片畫面引起外界討論。（圖擷取自YouTube）

2018-05-05 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕挺管的台大自主聯盟在昨天舉行「新五四運動」靜坐及遊行活動，最後卻演變成「挺管VS反管」衝突，反管學生、台大管理學院學生代表潘儒鋒則指控，被挺管民眾從背後扯衣服勒頸，網路隨後傳出當時衝突畫面，畫面中潘疑似自己手掐脖子自我倒下，有人因此酸他是「戲精」、自導自演，不過，潘儒鋒也出面還原事發經過！

昨天與挺管人士衝突中，潘儒鋒疑似「自掐」隨後倒下的影片引起外界討論，有人笑他是「戲精」，但也有人認為不該「看圖說故事」、「被片段畫面欺騙了」。

潘儒鋒隨後在臉書上澄清，說他演戲的他也是笑笑，「想必各位鍵盤酸民的平衡感都非常的好吧。該解釋清楚的我都解釋清楚了，反正我還是那句老話：會相信的就相信，不相信的你就算以死明志人家還要扣你個畏罪而死的帽子，沒必要又何苦」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，潘儒鋒解釋，當時被人拉領子有勒痕，為掙脫後面的人，所以用力往前，又有人抓住他的右手，當時穿得很不舒服，才想要用手解開扣子，因為拍攝角度問題，才會看起來像「自己在掐脖子」。

潘儒鋒氣憤說道，家人看到新聞後很不高興，傳訊告訴他「精彩的演出」，讓他覺得很冤枉，那時是看到同學被打，認為他的身材比較高壯，想用肉牆阻擋，不料卻從阻止衝突的人，變成當事者，那時被勒得喘不過氣，腰傷又復發，「他突然放開我當然會往前倒阿」。

潘儒鋒說，這次行動想表達一切回歸法治，不論是管爺還是教育部，這兩邊都有問題，「你可以反教育部，但不能挺管爺」；他也認為，這是他們的校園，為何不能表達自己的言論自由，反而一些和台大八竿子打不著的人，在這裡侵門踏戶、恣意妄為，「我知道有一些就是反年改的人混進來」。

潘儒鋒衣服被扯、倒下畫面（影片1分9秒處）：