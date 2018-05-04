陳水扁現身凱達格蘭餐會 支持者高喊「阿扁加油！」

2018-05-04 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕凱達格蘭基金會今晚舉辦13週年感恩餐會，前總統陳水扁從高雄北上出席晚會，包含前副總統呂秀蓮、民進黨團總召柯建銘、前行政院長游錫堃均出席，現場有支持者高喊「阿扁，加油！」

據了解，陳水扁原預定要在晚間6時40分到場，但在晚間近7點才由看護攙扶抵達飯店，呂秀蓮及柯建銘也在一旁陪伴。

不過餐會進行時也發生插曲，統促黨發言人璩美鳳也到現場，並向陳水扁敬酒，之後就被工作人員請出場。許多陳水扁的支持者則在一旁大喊，「台灣中國，一邊一國！」