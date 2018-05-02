監委要求檢討新屋大火懲處 桃市府：不要一再為難基層

2018-05-02 17:05

［記者陳昀／桃園報導］新屋保齡球館火災的調查監委高鳳仙今天發新聞稿指出，針對新屋保齡球館大火，桃園市政府有16名違失人員，卻只有1名約僱人員被記過，市府必須檢討；桃市府新聞處長張惇涵對此回應說，除了前朝的4名政務官，其他11名公務員都經法定程序獲得接受合理處分，請監委予以尊重，不要一再為難基層公務員，卻避談高階政務官。

高鳳仙今天透過新聞稿表示，過去桃園縣政府城鄉發展局、工務局、農業局、新屋鄉公所放任放任非法設於農地的大型違建及違規營業20年，事發後卻只有1名約僱人員被記過，其他人都只有申誡或書面警告等輕微處分，對此監院去年10月已提出調查報告與糾正案，桃市府必須重新檢討議處。

高鳳仙指出，桃市府4月30日發布新聞稿，仍維持原處分，沒有人因為糾正案而被重新處分或加重處分，顯然不適當，桃市府必須檢討並追究相關違失、給予適當議處，才能杜絕悲劇再發生。

張惇涵表示，監院糾正案針對舊縣府時代涉及公安、建管、消防的16名人員，其中4名吳志揚縣長時期的一級主管：現任新北市政府工務局長朱惕之（時任前縣府工務局長）、現任新北市政府工務局主任秘書江南志（時任前縣府工務局長）、現任桃園市議會總務組主任吳啟民（時任前縣府城鄉發展局長）、前縣府農業局長曾榮鑑（已退休）共4名政務官，因不適用公務人員考績法，依法市府無權懲處。

張惇涵說，其他11名公務員都受到合理的處分，也都經過各機關考績委員會等法定程序，依實際情節作成處分，監委應該予以尊重，而非一再為難基層公務員，卻避談已離職的高階政務官。