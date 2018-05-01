美議員訪台遇斷交：不論中國做什麼美台同盟不變

2018-05-01 18:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego，D-AZ）現正訪問台灣，今受訪時對多明尼加斷交事件發表看法。蓋耶哥說，中國需要為他們自己的行動作出解釋，但對美國來說，不論中國做了什麼，都會持續強化與台灣的同盟關係。

蓋耶哥是美國聯邦眾議院軍事委員會及自然資源委員會成員，也是美國眾議院「國會台灣連線」成員，對於眾議院中支持台灣參與「國際民航組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）等國際組織的法案，均表達支持。

蓋耶哥與其資深政策顧問伊科庫（Robert Ikoku），於4月29日至5月2日首度訪問我國，訪台期間拜會我國政府高層及相關部會首長，就台美外交、經貿及安全合作議題交換意見。

蓋耶哥今在外交部一樓接受媒體訪問時說，此次訪台是想重申他們對台灣的支持，美台一直是、以後也會是堅定同盟。對於中國共軍機艦不斷繞台演訓的問題，蓋耶哥回應說，美國國會注意到中國對台灣所做的事情，國會立場將持續維繫與台灣的友誼，他也希望台灣能儘快擁有美國提供用以自衛的武器，但他無法百分之百評論F16等的軍售案，只能說美國對台灣需擁有自衛武力的支持跨越黨派。

媒體亦問及多明尼加與台灣斷交事件，蓋耶哥評論說，他不知道中國的背後動機，中國需要為他們的行動作出解釋。但對他來說，不論中國做了什麼，美國都會持續維繫強化與台灣的關係。例如台灣旅行法，也是對美國真正有益的法案，使雙方自由通行，他對於通過此法案感到相當驕傲。

蓋耶哥重申，回顧歷史就能知道美國是台灣重要的盟友、夥伴，台灣也一直都是我們朋友和盟友在西半球的夥伴。美國對台情誼不會生變，將和台灣保持堅實的關係。他也呼籲，美國國會支持台灣以觀察員身分參與國際組織，例如世衛大會（WHA），在疾病、細菌與病毒的世界裡，不應該有任何疆界，全世界都需要台灣的醫藥專業社群，在這些領域上做出貢獻。