林昶佐接受《華郵》專訪：台灣無庸置疑是獨立國家

林昶佐接受《華郵》專訪，大談台灣獨立、中國壓力與台美關係等議題。（林昶佐辦公室提供）

2018-05-01 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委林昶佐從重金屬樂團主唱跨界政治圈，吸引不少外國媒體關注。《華盛頓郵報》近日專訪林昶佐，除了介紹他與眾不同的背景外，林也在訪談中強調，「台灣是一個獨立國家，這是無庸置疑的。」

《華郵》在報導中形容，林昶佐就像是從「超人」轉變成「克拉克肯特」（超人在地球的姓名），稱讚他是台灣崛起的政治新星，在台灣籠罩在中國陰影下的這一刻，為政治圈注入新的活力。

林昶佐在訪談中提到，他的首要任務是成為一座橋樑，鼓勵更多年輕人參與政治，「即使我們在國際社會中遭到孤立，我們也想要向世界證明民主是能夠運作的，我們能夠讓我們的國家更好。」

林昶佐認為，台灣人負有特殊的責任，即是在面對中國的強大壓力下仍能不失希望，「我們需要保持樂觀，否則香港、西藏和中國的年輕人會有什麼感受？」

林昶佐表示，「台灣是一個獨立國家，這是無庸置疑的，我們不想附屬在其它國家之下。」但他也說，「當然，我們想要說『我們是獨立的』，但這樣的用詞會導致別人有錯誤的聯想。」林昶佐強調，最重要的，是打造一個更好的台灣，「我們不想和中國爭鬥，這是我們自己的事情，不關他們的事。」

談及美國總統川普，林昶佐提到，他對川普的感覺相當複雜，社運圈的朋友們也不是川普的支持者，但林仍視美國為台灣最重要的夥伴，「現在是台美強化關係的最好時間點，也是我擔任政治人物的重要工作。」