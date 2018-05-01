多明尼加與我斷交 台僑將齊聚大使館聲援政府

多明尼加台商會日前舉辦聲援台灣參加WHA說明會。（取自我駐多明尼加大使館網站）

2018-05-01 15:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕多明尼加與我斷交。僑委會今天表示，多明尼加現有台籍僑民約900餘人，主要集中於首都聖多明哥市及聖地牙哥市等地。多名當地僑領譴責中國壓縮台灣國際空間，並肯定大使館人員努力，並將於當地時間1日早上齊聚大使館聲援政府。

僑委會今天發布新聞稿指出，台多邦交生變第一時間，僑委會即掌握訊息，並透過當地僑務榮譽職人員向僑界傳達關切之意，安撫僑心並穩定僑情。

僑委會說，據多明尼加台籍僑民反映，當地時間4月30日晚間8時左右，多明尼加電子媒體即以頭條方式聯播台多斷交消息，他們心中雖早有預期，但看到新聞報導後仍深感震驚與痛心。僑務委員謝政民、僑務諮詢委員張加昇及多明尼加台商會長陳睖帆等多位僑領，對於中國以金錢外交方式壓縮台灣國際空間，表達嚴正譴責。

僑委們進一步表示，台多雖然斷交，但仍堅定支持我政府，肯定大使館所有人員的努力，面對中國的蠻橫打壓，當地榮譽職人員及台商會成員，也預訂將於當地時間5月1日早上10時（台灣時間今晚10點）前往我大使館，表達對政府之最大支持與聲援。

僑委會表示，斷交後之僑務工作將配合外交部整體策略，秉持國家利益，結合當地重要僑團包括多明尼加台商會及關懷救助協會等，持續發揮保障多國台商及僑胞權益的重要功能，穩定當地僑情。